Митинги и уроки мужества пройдут по всей России в память о жертвах теракта в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Богослужения в храмах, уроки мужества в школах и митинги пройдут в России 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в память о трагических событиях в Беслане в республике Северная Осетия 1-3 сентября 2004 года, когда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.

Вспомнить всех поименно

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября, начиная с 2005 года.

Основные мероприятия будут проходить в самом Беслане в школе № 1 и на мемориальном комплексе "Город Ангелов". Они начнутся в 09:00 мск с божественной литургии в спортзале школы, где 16 лет назад террористы захватили заложников. После прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта поэтом республики Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздадутся два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале.

После этого будет объявлена минута молчания, во время которой в полной тишине ученики бесланских школ выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв трагедии. Затем с фотографиями погибших пройдет крестный ход от школы до мемориального кладбища "Город ангелов".

В 14:30 на кладбище под звуки метронома зачитают стихотворение "Имена" и в алфавитном порядке перечислят всех погибших. После слов "Вечная память" школьники вновь выпустят в небо шары.

Цветы и минута молчания

Вспоминать жертв трагедии будут по всей России. В Москве состоится сразу несколько мероприятий. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, одним из основных событий в этом году станет мемориальная акция, которая пройдет у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье). В 12:20 в Храме состоится панихида, все желающие смогут возложить цветы к памятнику жертвам теракта в школе Беслана.

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Москве также запланирован ряд мероприятий еще на 10 площадках, где в разные годы произошли теракты. Среди них: площадь перед Театральным центром на Дубровке, улица Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома № 19, Каширское шоссе на месте взорванного дома № 6, корпус 3, место взрыва возле станции метро "Рижская", вестибюль станции метро "Автозаводская" и подземный переход на Пушкинской площади, место Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино", площадка у гостиницы "Националь", вестибюли станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

В 14:00 активисты некоммерческих организаций, молодежных и ветеранских объединений столицы возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания.

Акции памяти также запланированы во всех регионах Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии траурный митинг пройдет возле мемориала жертвам теракта в Беслане в селе имени Коста Хетагурова, где в основном проживают этнические осетины. В Грозном у памятника погибшим выступят представители власти и правоохранительных органов, дети прочитают стихи.

В Дагестане волонтеры раздадут жителям региона буклеты с информацией о противодействии экстремизму и терроризму. В Ингушетии на территории мемориала памяти и славы состоится возложение цветов.

В Ставрополе памятное мероприятие пройдет на площадке у городского Дворца культуры и спорта, где десять лет назад перед началом концерта сработало взрывное устройство, погибли восемь человек, более 50 получили ранения. В течение всего дня жители города смогут принести цветы и зажечь свечи в память о жертвах терактов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе общественной палаты Кабардино-Балкарии, в регионе пройдет круглый стол о роли гражданского общества в противодействии терроризму.

Уроки мужества

В ряде российских регионов, в том числе в Республике Крым и Рязанской области, в школах пройдут уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время урока будет показан документальный фильм о событиях, происходивших в Беслане 1-3 сентября. Член Творческого объединения Отчизна Российского Союза ветеранов, руководитель проекта "Свидание с Россией" полковник Александр Ильин проведет из Петропавловска-Камчатского прямое включение с парусника "Седов" - участника кругосветной экспедиции, посвященной 75-летию Победы.

В Ростовской области минуты молчания пройдут во всех образовательных учреждениях, также жители региона присоединятся к "Эстафете солидарности", записав короткие видео о том, почему важно вспоминать эту дату. Во всех храмах и монастырях Сочи будет проведена заупокойная лития по жертвам теракта в Беслане.

Митинги памяти состоятся также в Иркутске, Владимире, Ульяновске - у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Беслане. В школах Кузбасса в этот день будут проведены беседы о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили ТАСС в Министерстве спорта и молодежной политики Новгородской области, в Великом Новгороде в одном из торговых центров откроется специализированная выставка. В Пскове память жертв трагедии в Беслане почтут у храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (XV-XVI веков).

В Ярославле у мемориала Вечный огонь запустят в небо голубей. В Вологде члены местной осетинской диаспоры традиционно возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Октябрьском сквере города.