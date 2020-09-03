Группа из 400 находившихся в Дагестане граждан Азербайджана отправилась на родину

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Очередная группа граждан Азербайджана из 400 человек отправилась на родину через организованный для них в Дагестане спецкоридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила администрация Дербентского района Дагестана на своей станице в Instagram.

Около села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана для граждан Азербайджана, которые не смогли вовремя попасть на родину, МЧС организовало пункт временного размещения. Граждан соседней страны, находящихся в палаточном лагере, отправляют домой группами каждую неделю.

"1 сентября на родину были вывезены еще 400 граждан Азербайджана. Вернувшихся ранее граждан уже отпустили из карантинной зоны домой, но обязали находиться в двухнедельной самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поток возвращающихся на родину граждан Азербайджана постепенно уменьшается. "Списки [возвращающихся на родину] составляются с учетом очередности ожидания", - сообщается в тексте.

Президент России Владимир Путин 30 июня поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.