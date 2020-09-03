Иллюзионист Дэвид Блейн на воздушных шарах поднялся на высоту более 7,5 км над Аризоной

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский иллюзионист Дэвид Блейн в среду на 52 наполненных гелием воздушных шарах поднялся на высоту свыше 7,5 км и приземлился с помощью парашюта. Видео нового трюка под названием "Вознесение", проделанного над пустыней Аризоны, размещено в видеохостинге YouTube.

Полет длился примерно час от старта с черной платформы в пустыне до приземления на парашюте. Блейн пользовался специальным приспособлением, чтобы создавалось впечатление, будто он летит, держась одной рукой за связку шаров. На самом деле вес тела и нагрузка приходились на страховку, закрепленную на теле иллюзиониста. На определенной высоте, где воздух слишком разреженный, он воспользовался кислородным баллончиком.

Блейн ставил перед собой цель подняться на 5,48 км над уровнем земли, но смог достичь высоты более 7,58 км. Иллюзионист отстегнулся от воздушных шаров и вернулся на Землю на парашюте. Он посвятил трюк своей дочери Дессе, которой 9 лет.

47-летний Дэвид Блейн известен тем, что в 2008 году ему удалось побить мировой рекорд по задержке дыхания под водой - 17 минут 4 секунды. В 2003 году он провел в Лондоне 44 дня без еды в прозрачной камере, подвешенной в 10 м над землей. В 2002 году иллюзионист 35 часов просидел на столбе без еды и питья, а тремя годами ранее провел в ледяной камере в Нью-Йорке 61 час и 40 минут. В России Блейна знают как "уличного мага" благодаря серии пародийных роликов в переводе Андрея Бочарова.