"Диктант Победы" пройдет в 75 странах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Международная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября более чем на 11 тыс. площадках в 75 странах и на всех континентах. По оценкам организаторов, в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны примут участие не менее 1 млн человек.

"В этом году более 11 тыс. площадок. Они откроются по всей России. Расширилась международная география: если в прошлом году было 23 страны, то в этом 75. Все континенты, включая Австралию и Африку", - рассказал ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

По его словам, в акции примут участие практически все страны постсоветского пространства, а также непризнанные республики, включая ДНР и ЛНР. "Несмотря ни на какие сложности, диктант будут писать на площадках и в Украине, и в Белоруссии, и в Прибалтике", - отметил он. Впервые в "Диктанте Победы" поучаствуют многие силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД и МЧС.

Среди особых мест проведения акции единоросс перечислил площадки на космодроме Восточный, атомную плавучую теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов", а также на антарктических и арктических станциях.

Непосредственно на площадках диктант напишут почти полмиллиона человек, уточнил Хинштейн, сославшись на данные о регистрации участников по состоянию на вечер среды. По его оценкам, общее число участников должно превысить 1 млн. "Учитывая имеющиеся цифры, миллион мы точно должны взять", - прогнозирует он.

Что получат победители

По решению Минобрнауки, продолжил глава партпроекта, победители диктанта получат дополнительные баллы в качестве персональных достижений при поступлении в вузы. "Это особенно актуально для абитуриентов. И с Минобрнауки мы уже договорились, что такая норма будет действовать и на приемную кампанию 2021 года", - пояснил Хинштейн.

На федеральном уровне будет не более 20 победителей, плюс по три победителя в каждом регионе. "Но регионы могут увеличить это число по своему усмотрению", - добавил он.

Как и по итогам первого "Диктанта Победы", обратил внимание единоросс, победители получат пригласительные на парад Победы в Москве 9 мая следующего года. Итоги акции будут подведены до конца года.

Собеседник ТАСС выразил уверенность, что при проверке работ "какие-либо злоупотребления невозможны". "Обработка ответов будет вестись подразделением Рособрнадзора. Сами бланки анонимны и имеют уникальные номера, - объяснил парламентарий. - Все бланки как и при проведении ЕГЭ сканируются, вводятся в единую базу и дальше обрабатываются".

Как заверил депутат, организаторы проработали вопросы эпидемиологической безопасности с Роспотребнадзором. "На площадках будет обеспечена социальная дистанция. Мы будем обеспечивать средствами защиты: масками, санитайзерами", - проинформировал Хинштейн.

"Диктант Победы" впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек.