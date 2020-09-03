На палубе линкора "Миссури" в память о жертвах войны разместили венок от России

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Венок от России был размещен в среду на палубном ограждении американского линкора "Миссури" во время церемонии в бухте Перл-Харбор на Гавайях, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. "Да, венок на церемонию был направлен", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства РФ в США.

Как сообщил ведущий церемонии, "венки на палубе "Миссури" в знак уважения к тем мужчинам и женщинам, кто погиб в годы Второй мировой войны, разместили Австралия, Бруней-Даруссалам, Канада, Франция, Германия, Япония, Мьянма, Новая Зеландия, Филиппины, Португалия, Россия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания и США".

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора ВМС США "Миссури". Эта церемония завершила войну на Тихом океане и поставила точку во Второй мировой войне.