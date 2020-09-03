Голубев поручил создать пожарную часть в одном из пострадавших районов Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел выездное заседание штаба по чрезвычайной ситуации в Тарасовском районе, где на площади около 500 га горит лес. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Голубев поручил до конца сентября сформировать в районе пожарную часть.

"Что касается пожарной части, в Митякине она должна быть сформирована, оснащена и начать работу уже до конца сентября", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что силы, борющиеся с лесными пожарами в Ростовской области, с утра четверга будут увеличены. "К утру в тушении пожара будет задействовано пять вертолетов и два самолета, в том числе один самолет-амфибия БЕ-200", - отмечается в сообщении.

Голубев также поручил министру природных ресурсов и экологии региона разобраться в процедурах по уборке сухостоя и помочь местным жителям в этом вопросе.

Общая площадь пожаров в Ростовской области составляет более 521,7 га. В настоящее время природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, там лесной массив горит на площади около 500 га. Ранее из хутора Дубы из-за угрозы распространения огня эвакуировали 100 человек. Позже стало известно, что 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, расположенные в станице Митякинской того же района. Позже еще 100 человек эвакуировали из хутора Патроновка, который расположен рядом со станицей.

Администрация Тарасовского района ввела режим ЧС на территории района. В связи с наступлением темного времени суток и техники безопасности авиация прекратила работу до утра. Всего за период работы вертолетами МИ-8 и самолетом-амфибией Бе-200 было совершено 55 сливов и сброшено 289 тонн воды.