Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай готов объединить усилия с Россией ради безопасности и процветания будущих поколений. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

"Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия <...> ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание", - приводит его слова агентство Синьхуа.

Как отметил китайский лидер, Пекин намерен углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок. "Я готов активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Путин в четверг обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года.

В апреле 2020 года Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 3 сентября в КНР отмечают День победы над милитаристской Японией.