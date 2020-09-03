На юге Приморья отменили занятия в школах из-за приближающегося тайфуна "Майсак"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. Занятия в школах Уссурийска, города Артема, Хасанского и Надеждинского районов Приморского края отменены в четверг в связи с приближающимся тайфуном "Майсак", сообщили ТАСС представители и главы муниципалитетов. Во Владивостоке занятия официально продолжаются, но родители могут не отправлять детей в школу.

"В школах Владивостока сегодня учебный процесс продолжается, однако вести или нет своего ребенка в школу, решают сами родители. Прогулы сегодня ставить не будут", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как уточнили ТАСС главы других муниципалитетов, полностью отменен учебный процесс в Уссурийске, Артеме и Хасанском районе края. По данным правительства Приморья, аналогичное решение принято в Надеждинском районе.

По информации Приморского гидрометцентра, основной удар стихии ожидается после обеда. За прошлую ночь наибольшее количество осадков - до 28 мм - выпало в Хасанском районе. При этом усиливается ветер на побережье, некоторые станции фиксируют порывы ветра до 28 м/с. Маломерным судам запрещен выход в море.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он, как ожидается, 3 сентября принесет ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются осадки до 40 миллиметров, в отдельных районах - свыше 50 миллиметров. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой от 4 до 5 метров.

Прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря. На малых реках южных и юго-западных районов ожидаются подъемы воды до 1,5 метра, на отдельных участках - с выходом из берегов.