Опрос: более половины родителей в России одобряют начало очного учебного года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 58% опрошенных родителей в России одобряют то, что учебный год начался в традиционном формате. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провел аналитический центр "Авито Работа".

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"[Родители] рады, что 1 сентября дети пошли в школу как обычно: 58% однозначно одобряют то, что учебный год начался в обычном формате. Совсем не одобряют это решение значительно меньшее число россиян - 17% респондентов", - говорится в материалах.

Сильнее всего рады тому, что занятия начались в очном формате, в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: по 60% респондентов однозначно одобряют начало учебного года в традиционном формате. Больше всего недовольных тем, что дети будут ежедневно ходить в школу, в Северо-Кавказском федеральном округе: 25% совсем не одобряют это решение и 8% - скорее не одобряют.

Отмечается, что родители по-разному оценивают опыт онлайн-учебы в прошлом учебном году: 3% - крайне положительно, 12% - скорее положительно, 13% - нейтрально, 45% - скорее негативно и 26% - крайне негативно.

Онлайн-опрос проводился с 10 по 15 августа 2020 по всей России среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет. У 46% опрошенных есть дети или внуки школьного возраста.