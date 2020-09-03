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Пандемия COVID-19

ВОЗ рекомендовала применение кортикостероидов при лечении тяжелых форм коронавируса

В организации уточнили, что терапия не подходит для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме

ТАСС, 3 сентября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по результатам ряда исследований рекомендовала использование кортикостероидов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Рекомендации опубликованы в среду на сайте организации.

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"Мы рекомендуем систематическое применение кортикостероидов для лечения пациентов с серьезной и критической формой COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания - прим. ТАСС)", - отмечается в рекомендациях. В ВОЗ также уточнили, что данная терапия не подходит для пациентов, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме.

Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,9 млн человек, свыше 860 тыс. умерли.

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