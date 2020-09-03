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Пандемия COVID-19

Дуэйн Джонсон сообщил, что он и его семья переболели вызываемым коронавирусом заболеванием

На данный момент все члены семьи здоровы
Дуэйн Джонсон EPA-EFE/ANDREW GOMBERT
Описание
Дуэйн Джонсон
© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 3 сентября. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сообщил в среду, что он и его семья переболели заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа.

"Тесты на коронавирус моей жены Лоран, двух моих маленьких дочерей и мой собственный показали положительный результат", - сообщил Джонсон в видеообращении, опубликованном на его странице в "Инстаграме". Он уточнил, что сейчас все члены семьи выздоровели после инфицирования.

Многократный чемпион мира по рестлингу Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других.

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