Дуэйн Джонсон сообщил, что он и его семья переболели вызываемым коронавирусом заболеванием

ТАСС, 3 сентября. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сообщил в среду, что он и его семья переболели заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа.
"Тесты на коронавирус моей жены Лоран, двух моих маленьких дочерей и мой собственный показали положительный результат", - сообщил Джонсон в видеообращении, опубликованном на его странице в "Инстаграме". Он уточнил, что сейчас все члены семьи выздоровели после инфицирования.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
Многократный чемпион мира по рестлингу Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других.