Дуэйн Джонсон сообщил, что он и его семья переболели вызываемым коронавирусом заболеванием

ТАСС, 3 сентября. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сообщил в среду, что он и его семья переболели заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа.

"Тесты на коронавирус моей жены Лоран, двух моих маленьких дочерей и мой собственный показали положительный результат", - сообщил Джонсон в видеообращении, опубликованном на его странице в "Инстаграме". Он уточнил, что сейчас все члены семьи выздоровели после инфицирования.