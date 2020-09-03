В Благовещенске отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. С поднятия российского триколора на 75-метровую высоту в Благовещенске начались мероприятия, посвященные празднованию годовщины окончания Второй мировой войны.

"Друзья, поздравляю вас с праздником Победы, с завершением Второй мировой войны. 75 лет назад прошло это знаменательное событие и прошло оно здесь, на Дальнем Востоке: в районе Благовещенска переправу на китайский берег осуществляла вторая Краснознаменная армия второго Дальневосточного фронта с развитием дальнейшего наступления на город Харбин. Этот флагшток высотой 75 метров установлен в память о тех днях на берегу великой реки, на границе двух государств-победителей", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На церемонии также присутствовали первые лица области, города, руководители силовых структур, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. К.К. Рокоссовского, юнармейцы.

Самый высокий флагшток на Дальнем Востоке установлен на центральной площади Благовещенска. Его высота, символизирующая годовщину Великой Победы, равна 75 метрам. Государственный флаг размером 25 метров на 16 метров подняли с помощью электрического спускоподъемного механизма.

По информации пресс-службы мэрии города, подобные флагштоки устанавливаются более чем в сотне российских городов по федеральному проекту "Знамя Победы". "На флагштоках будет развеваться флаг Российской Федерации, а в торжественные и памятные даты планируется поднимать Знамя Победы", - отметили в мэрии.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 216 тыс. человек.