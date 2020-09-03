Власти ввели режим повышенной готовности на части Хабаровского края из-за паводков

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим повышенной готовности на ряде территорий региона из-за подтоплений. Об этом сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"Врио главы региона Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении в Хабаровском крае режима повышенной готовности. На такую меру региональные власти пошли из-за угрозы паводков, которые могут привести к возникновению ЧС", - говорится в сообщении.

По прогнозу гидрологов, в первой декаде сентября вода в Амуре у Хабаровска может подняться до отметок 500-580 см, что близко к критической черте в 600 см. Именно с этого уровня начинаются подтопления низких мест в прибрежной полосе города. Пока в Хабаровске подтоплена только нижняя прогулочная часть набережной. Уточняется, что режим повышенной готовности распространяется не на весь регион, а точечно - на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также на Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, на утро четверга уровень реки у Хабаровска составляет 473 см. На левобережье напротив Хабаровска водой залило свыше 660 дачных участков. Подтопления также отмечаются в поселках Бычиха и Корсаково-2 в Хабаровском районе, в поселениях Кедрово и Видное Вяземского района.

Силы и средства спасателей

На островах левого берега сейчас дежурят две контрольных группы МЧС. В Корсакове-2, где подтопило восемь приусадебных участков и 100 дач, находится оперативная группа в составе шести человек, у них в распоряжении автомобиль КамАЗ и плавсредства. Спасатели помогают местным жителям, следят за ситуацией. Пока эвакуация там не требуется. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России, всего в регионе подтоплено свыше 770 дачных участков и подворий, вода зашла также на несколько участков дорог в поселках. Есть объезды.

"Контролировать обстановку помогают и московские спасатели, прибывшие неделю назад на помощь коллегам из региона. Они привезли с собой специальную технику, в том числе беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 км", - говорится в сообщении. Общая численность группировки всех ведомств в регионе сейчас насчитывает около 8 тыс. человек личного состава и 2 тысячи единиц техники. В крае сформирован материальный резерв для ликвидации возможных ЧС на сумму более 800 млн рублей.

В августе на территориях Амурской области, ЕАО и Хабаровского края прошли сильные дожди, на Амуре и других реках сформировались паводки. Дожди продолжают идти и в настоящее время. Так, в разных районах Хабаровского края в ближайшие двое суток ожидаются дожди и ливни, сильный ветер. Погода ненадолго должна улучшиться к выходным, а в середине следующей недели, по информации Дальневосточного Гидрометцентра, снова начнутся осадки.