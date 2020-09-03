В МЧС сообщили, что тайфун "Майсак" обрушится на Приморье вечером 3 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Наиболее сильное влияние тайфуна "Майсак", который должен принести во Владивосток ураганный ветер, ожидается, согласно уточненному прогнозу, в вечерние часы после 16:00 (09:00 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сейчас дождь начался в Хасанском районе на юге края, повышается сила ветра. Во Владивостоке самый сильный удар стихии ожидается с 16:00 до 20:00 (до 13:00 мск), главным образом усилится ветер до ураганных значений. После этого сильное ухудшение погоды ожидается в западных районах Приморья", - сказали в пресс-службе.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принесет ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются осадки до 40 миллиметров, в отдельных районах - свыше 50 миллиметров. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой от 4 до 5 метров.

В местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в заливе Петра Великого введен режим тайфунной опасности. В пунктах базирования сил усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море.

Также в четверг были отменены занятия в школах на юго-западе Приморского края. В связи с непогодой прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря. На реках южных и юго-западных районов ожидаются подъемы воды на малых реках до 1,5 метра, на отдельных участках с выходом из берегов.

При этом в конце августа Приморский край уже пережил удар другого тайфуна "Бави". Вызванный им паводок привел к подтоплениям домов и участков, переливам на дорогах, нарушению транспортного сообщения с некоторыми населенными пунктами в девяти муниципалитетах края. Устранить все последствия "Бави" к настоящему моменту не удалось.