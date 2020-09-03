Роскачество проверило овсяные хлопья

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Все проверенные Роскачеством овсяные хлопья безопасны, но эксперты обнаружили нарушения в маркировке. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили по 453 показателям овсяные хлопья 23 торговых марок (ТМ), изготовленных в России (21 ТМ) и Финляндии (2 ТМ). На момент закупки цена хлопьев составляла от 3,20 рубля до 30,48 рубля за 100 г. Российская продукция была произведена в Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Орловской, Челябинской, Ярославской областях, Алтайском крае, а также в Вологде, Санкт-Петербурге и Москве.

"Эксперты Роскачества не выявили нарушений по безопасности ни в одном из исследованных продуктов: ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Отличные итоги показала проверка хлопьев на широкий спектр пестицидов (овес, из которого делают хлопья, обрабатывают пестицидами, которые позволяют бороться с сорняками и вредителями) - пестициды не были выявлены даже в следовых количествах. Итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что на всех предприятиях обеспечен строгий входной контроль сырья и проверенные Роскачеством овсяные хлопья безопасны", - отмечается в сообщении.

По итогам исследования Роскачества было выявлено, что больше всего биотина (один из витаминов группы В) в хлопьях торговых марок "Мистраль" (204,75 мкг/кг), "Макфа" (192,50 мкг/кг), "Лакоме" (191,00 мкг/кг) и "Гудвилл" (186,50 мкг/ кг). В организации также сообщили о том, что содержание микроэлементов в хлопьях, а именно: калия, магния, железа, кальция и фосфора соответствует требованиям опережающего стандарта. Однако установлено превышение содержания натрия в овсяных хлопьях трех торговых марок. Кроме того, опережающему стандарту соответствует наличие пищевых волокон в овсяных хлопьях.

Лишних элементов в хлопьях нет

В ходе проверки было установлено, что в упаковках овсяных хлопьев не присутствуют лишние элементы, например металлические частицы, которые могут попасть через конвейер, остатки стеблей (сорная примесь) или насекомые. При исследовании сухих хлопьев эксперты выявили несоответствие нормативам ГОСТа по вкусу и запаху, в частности присутствие легкого затхлого запаха и горьковатого вкуса, у хлопьев "Карачиха". Опережающим требованиям стандарта Роскачества по органолептике сухого продукта (вкус и запах) не соответствовала одна торговая марка. Из готовых каш опережающим требованиям не соответствовало три ТМ: у одной эксперты выявили не свойственный овсяной крупе кислый привкус, а у двух ТМ - горький привкус.

Эксперты проверили, соответствует ли указанное время на упаковке приготовления каши фактическому. В итоге у четырех ТМ это время не совпало - в маркировке обещали, что на приготовление каши уйдет три-пять минут, а на самом деле овсяные хлопья варились от восьми до 25 минут. Также у четырех ТМ фактическое содержание массовой доли жира и белков не соответствовало указанной в маркировке. В остальном все сведения в маркировке были достоверными: хлопья не содержали консервантов и ГМО, а энергетическая ценность и масса нетто также везде указаны корректно.