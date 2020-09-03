Ургант заявил, что программу "Прожекторперисхилтон" не будут возвращать на ТВ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Иван Ургант не видит будущего на ТВ для программы "Прожекторперисхилтон", которую он вел вместе со своими коллегами. Об этом Ургант рассказал в четверг в интервью ТАСС.

В 2017 году телевизионная информационно-развлекательная программа "Прожекторперисхилтон" возвращалась в эфир Первого канала после почти пятилетнего перерыва. Передача выходила в эфир с 2008 по 2012 годы. Ее вели Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. "У нас после закрытия программы была пара концертов, мы делали их втроем с Гариком [Мартиросяном] и Сережей [Светлаковым]. Думаю, такой формат продолжится", - сказал Ургант. Он уточнил, что "в рамках телепередачи на данный момент" не видит этот проект.

"У нас была попытка войти в ту же воду, и, как мне кажется, этой попыткой были разочарованы и зрители, и мы, - продолжил телеведущий. - Химии, которая была в тех первых четырех годах существования передачи, не получилось". При этом Ургант добавил, что вспоминает программу с теплотой. "Иногда душной августовской ночью включаю в интернете какие-то куски, пересматриваю, - рассказал он. - Это был замечательный период нашей жизни, и мы по-прежнему с радостью и с теплом встречаемся, когда готовимся к концертам".

Также Ургант сообщил, что не против поездить по регионам со своей нынешней программой "Вечерний Ургант". "У нас возникло желание съездить в гастрольный тур с "Вечерним Ургантом", - отметил он. - Такая мысль у нас была, может, удастся когда-нибудь это в жизнь претворить".

Новый телесезон "Вечерний Ургант" начнет 4 сентября. Работа над передачей не прерывалась и летом, однако пандемия, по словам Урганта, повлияла на формат съемок программы - они проходили без публики в студии. "В этом сезоне будем пытаться пойти на странный компромисс, - пояснил телеведущий. - Будем приглашать зрителей, но совсем по чуть-чуть. Будем их тщательно огораживать от любого воздействия и себя огораживать от них, чтобы не произошел обмен вирусами. Их будет уже не 150 человек, а шесть или семь человек".

Ургант рассказал и о первых гостях передачи. "Это люди, у которых произошло что-то важное летом, яркое, - сообщил он. - В первую программу зовем актерский состав сериала "Чики", который, по-моему, стал главным сериалом лета. Это большой успех". Еще один гость - спортсмен Петр Ян, который стал вторым чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова.