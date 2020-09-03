На Сахалине прошел парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

ТАСС, 3 сентября. Парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны прошел в четверг на Сахалине, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Именно на этой земле [на Сахалине и Курилах - прим. ТАСС] прошли последние бои Второй мировой. Благодаря героизму и мужеству советских воинов были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. Результатом тех событий стало образование Сахалинской области в ее современных границах", - сказал губернатор региона Валерий Лимаренко, слова которого приводит пресс-служба.

В торжественном шествии в Южно-Сахалинске приняли участие более 750 человек - сводные расчеты 68 армейского корпуса и подразделений силовых структур, "Юнармии" и кадетского корпуса. Особое внимание зрителей привлекли автомобили "Урал" с визуализацией основных периодов боевых действий на Дальнем Востоке. Парад завершился возложением цветов к Вечному огню на мемориале Славы.

Реконструкция боя и победный вальс

В Чите в честь праздника клуб "Забайкальский фронт" при участии 29 общевойсковой армии ВВО устроил реконструкцию сражения, сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края. За основу была взята победная Берлинская наступательная операция 1945 года, в которой принимала участие 82 Гвардейская стрелковая дивизия из Забайкалья. Для реконструкции использовалась пиротехника и охолощенное оружие.

Кроме того, на центральной улице города Минкульт Забайкалья организовал "Военный Арбат". Там обустроили площадки, на которых, в частности, для жителей провели мастер-класс по дешифровке секретных сообщений на пункте радиосвязи, а также развернули баннер с фотографией Рейхстага, чтобы участники акции "Распишись за прадеда" могли поставить свою подпись.

Жители Хабаровска в честь памятной даты вечером в четверг станцуют ежегодный "Победный вальс". Обычно в нем под известные шлягеры тех лет одновременно кружатся от 100 до 200 пар, одетых в военную форму образца 40-х годов прошлого века. "Подготовка к мероприятию началась в августе. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, танцевальные движения участники сначала разучивали по видеоурокам, выложенным в социальных сетях", - сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Цветы памяти", перевязанные красно-желто-белыми лентами, возложили к Мемориалу Победы в Улан-Удэ, а у Вечного огня и памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому прозвучали ружейные залпы.

Во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), прошло возложение цветов к братской могиле моряков флота. Кроме того, на центральной площади города развернули выставку вооружения и военной техники береговых войск, а также поисково-спасательного оборудования ТОФ. Память легендарного женского батальона визуального наблюдения и оповещения связи (ВНОС) увековечили памятной доской, которую установили на вершине ныне заповедного Большого Хехцира.

Память павших в Великой Отечественной войне почтили и в Еврейской автономной области. "На малом Хингане в этот день мой отец закончил войну танкистом, остался жив, был награжден орденом Красной Звезды. Этот день всегда отмечается в нашей семье, сколько бы лет ни прошло. То, что сделал мой отец и все советские солдаты и офицеры, неоценимо, они дали нам возможность жить под мирным небом", - сказал депутат Государственной думы Александр Петров, которого процитировала пресс-служба правительства региона.