Строительство 21 фельдшерско-акушерского пункта завершат в Приморье осенью

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство 21 фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и врачебных амбулаторий завершат этой осенью в отдаленных районах Приморского края. Параллельно идет закупка оборудования для этих учреждений и набор медперсонала, сообщается на сайте регионального правительства.

"Завершить работы [по строительству ФАПов] планируется уже осенью. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Приморья, всего в этом году в районах края по нацпроекту "Здравоохранение" построят 21 новый объект. Ход работ специалисты ведомства проверяют ежедневно", - говорится в сообщении.

После сдачи объектов и оснащения их оборудованием начнется подготовка документов на лицензирование. Этот процесс занимает до полугода. По расчетам регионального министерства здравоохранения, ФАПы и амбулатории начнут принимать пациентов следующим летом.

В модульных ФАПах предусмотрены кабинет приема пациентов, смотровые и процедурные комнаты, просторный холл и ряд вспомогательных помещений. Стандартная площадь ФАПов - 127 квадратных метров.

Строительство ФАПов предусмотрено региональным проектом "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов, в 2020 году это более 122,4 млн рублей.