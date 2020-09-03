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Амурская область дополнительно закупит 20 автомобилей скорой помощи

Несколько машин скорой помощи будут направлены в больницу Константиновского района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональному министерству здравоохранения дополнительно закупить для районных больниц 20 автомобилей скорой помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Областному Минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения", - приводит пресс-служба слова Орлова.

Несколько машин скорой помощи будут направлены в больницу Константиновского района, где четыре из 17 автомобилей сильно изношены и постоянно ломаются. По информации и. о. министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в октябре медучреждение получит один автомобиль, в 2021 году - еще один.

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