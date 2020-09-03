Володин: Вторая мировая война напоминает о важности пресекать ведущие к трагедиям угрозы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вторая мировая война стала вечным напоминанием о необходимости ценить человеческие жизни и пресекать подобные трагедии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

"Начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей, разрушением государств", - сказал Володин, заметив, что этот конфликт поставил "на грань выживания целые народы".

"Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 млн солдат и мирных жителей", - подчеркнул Володин. "Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа", - резюмировал он.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года от имени Объединенных наций представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией. В Советском Союзе указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года День Победы над Японией был установлен на 3 сентября.

День окончания Второй мировой войны отмечается в России, как памятная дата. При этом в 2020 году Госдума перенесла его со 2 на 3 сентября.

Вторая мировая

Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватывала территории на трех континентах: в Европе, Азии и Африке, а также все четыре океанских театра военных действий - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией совместно с другими участниками блока "оси" Берлин - Рим - Токио. Всего в нее было втянуто 61 государство с общей численностью населения в 1,7 млрд человек.

Во Второй мировой войне, по разным оценкам, погибли от 50 до 80 млн человек. Самые тяжелые потери понес Советский Союз - жертвами войны, по разным оценкам, стали от 16 до 26,6 млн советских граждан.