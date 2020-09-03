Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавирусной инфекции за неделю не более единицы). Уточняется, что оперштаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

В кабмине также добавили, что частота воздушного сообщения со Швейцарией будет увеличена с одного до четырех рейсов в неделю. "Принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва - Женева - Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих - Москва - Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю", - говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве при этом отметили, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, а иностранцам разрешено многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

"Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, - говорится в сообщении. - Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России".