Участники I этапа испытаний вакцины от COVID-19 центра "Вектор" выписаны без жалоб

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Все добровольцы, принявшие участие в первом этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", получили препарат двукратно и покинули стационар. Жалоб на состояние ни у кого нет, сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, девять добровольцев получили вакцину во второй раз 31 августа и были выписаны 1 сентября. "Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо и не жалуются на свое состояние. В ведомстве добавили, что второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.