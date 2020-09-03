Росархив представил онлайн-проект о преступлениях нацистов в СССР в 1941-1945 годах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство открыло онлайн-проект "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг" в день окончания Второй мировой войны.

"Проект призван напомнить, от чего спасли народы мира советские воины и их союзники, - сказал ТАСС глава Росархива Андрей Артизов. - Подлинные архивные материалы способны вызвать содрогание, гнев и возмущение бесчеловечной идеологией и практикой нацизма".

Артизов подчеркнул, что проект является одновременно и документальным мемориалом, и памятником жертвам нацизма, и свидетельством обвинения против тех, кто осуществлял политику порабощения, уничтожения мирных граждан. Его цель - представить доказательства совершенных преступлений нацистов, их союзников и пособников против человечности.

По словам главы Росархива, документы засвидетельствовали "жестокую расправу, кровавый террор, установленный нацистами на захваченных территориях СССР".

Проект стал самым масштабным из всех ранее подготовленных Росархивом: в него включено более 2,6 тыс. архивных документов, 10 часов фонозаписей и три часа кинохроники.

Особое внимание

Артизов пояснил, что в проекте используются разнообразные теги, по которым документы выстраиваются по типам преступлений (расстрелы, концлагеря, принудительный труд, насильственный угон, массовые казни, пытки), в отношении кого эти преступления были совершены (женщины, дети, старики, евреи, цыгане, душевнобольные). Специально разработана группа тегов по преступлениям, совершенным сателлитами нацистской Германии: румынские войска, венгерские войска, испанская "Голубая дивизия", итальянские войска и др.

"Особое внимание хочу обратить на первый раздел проекта, в котором представлены планы нацистского руководства по порабощению и уничтожению СССР, а также на раздел проекта, который содержит документы расследования совершенных злодеяний, основу его составили материалы судебных процессов, организованных в СССР в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время, - сказал Артизов. - В раздел, безусловно, вошли документы Нюрнбергского процесса, на котором были осуждены нацистские преступники и в их лице нацистская идеология".

Впервые на русском языке публикуются высказывания Гитлера об основах оккупационной политики, его приказ от 14 февраля 1943 года об уничтожении и угоне населения при отступлении.

Пользователи смогут познакомиться с собранным комплексом архивных документов по определенному населенному пункту: на уровне края, области, района, города, деревни, сельсовета, колхоза, поселка. Документы сгруппированы по регионам, за основу взято административно-территориальное деление РСФСР 1941 года.

Проект дополнят

Участниками проекта выступили федеральные государственные архивы, архивы ведомств ФСБ, МВД, Минобороны, МИД России, всего 90 участников.

"Проект будет обязательно пополняться новыми документами, сейчас он охватывает преимущественно территорию РСФСР, мы планируем в дальнейшем более подробно представить документы по Украинской и Белорусской ССР, республикам Прибалтики", - заключил собеседник ТАСС.

Материалы проекта запрещены к просмотру детям до 16 лет.