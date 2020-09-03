Sanofi и GSK начали клинические испытания вакцины от COVID-19 в США

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская компания GSK (GlaxoSmithKline) приступили в США к клиническим испытаниям совместно разрабатываемой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба французской компании.

"Sanofi и GSK сегодня приступили к первой и второй фазам клинических испытаний адъювантной вакцины от COVID-19 <...> 440 здоровых взрослых записались на участие в испытаниях в 11 исследовательских центрах в США", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании ожидают получения первых результатов к началу декабря, это позволит перейти к третьей фазе исследования. Ожидается, что при благоприятных результатах заявление на разрешение использования вакцины будет направлено в первой половине 2021 года.

В июле компании объявили о соглашении с правительством США на разработку вакцины на сумму $2,1 млрд. По условиями сделки, в случае успешной работы компании обязуются поставить в США 100 млн доз вакцины. При этом в будущем американские власти смогут получить дополнительно 500 млн доз вакцины.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,7 млн человек, свыше 857 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 005 000 случаев заражения, выздоровели 821 169 человек, умерли 17 414. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.