Москву признали самым привлекательным городом для авиапутешествий осенью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Самым привлекательным городом для авиапутешествий в осенний период 2020 года стала Москва. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва стала самым популярным авианаправлением этой осенью по данным исследования сервиса для планирования путешествий. В Москву куплено 20% от общего числа авиабилетов на осень. При этом цена поездки в этом году снизилась на 15% в сравнении с прошлым годом - с 5,7 тыс. рублей до 4,8 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

На втором месте по популярности среди российских городов оказался Сочи. Спрос на осень по этому направлению вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, при этом цена на билеты почти не изменилась.

"Третьим городом по популярности стал Санкт-Петербург, куда билеты подешевели на 10% в сравнении с осенью прошлого года, говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip", - отметил собеседник агентства.

В комитете заметили, что спланировать путешествие по Москве и другим городам России этой осенью можно на платформе Russpass, где уже доступны туристические предложения от Республики Алтай, Краснодарского края, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской и Томской областей, Чеченской республики и других регионов страны.

О сервисе

С помощью сервиса можно забронировать отель, купить билеты на экскурсии, в музеи и театры. В несколько кликов можно составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовыми маршрутами платформы.

Также, на портале можно узнать о достопримечательностях, парках, ресторанах, театрах, кафе и городских мероприятиях.

Платформа Russpass разрабатывается по инициативе правительства Москвы, реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.