Twitter сообщил о взломе аккаунта Нарендры Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. Компания Twitter в среду подтвердила взлом одного из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, затронет ли взлом дополнительные учетные записи Моди", - говорится в электронной рассылке компании.

Как сообщает газета The Hindu, взлом произошел в июле этого года. Хакеры получили доступ к аккаунту narendramodi_in и разослали всем его подписчикам просьбу о пожертвованиях криптовалютой в основанный Моди Национальный фонд помощи.

Аккаунт narendramodi_in, на который подписаны более 2,5 млн человек, является официальным аккаунтом в Twitter личного веб-сайта Моди, в нем размещаются обращения главы правительства Индии. Последняя запись премьера была опубликована в этом аккаунте 31 августа.

В компании уточнили, что взлом не повлиял на личный аккаунт премьер-министра Моди в Twitter, у которого более 61 млн подписчиков.