В России за сутки выявили 4 995 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 4 995, до 1 009 995, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Из данных штаба следует, что прирост в абсолютном выражении стал максимальным за 19 дней. В относительном выражении он остался на уровне 0,5%.

Наименьший прирост был зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах, где за сутки не выявили ни одного случая, в Подмосковье (0,2%), а также в Москве, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областях, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе (по 0,3%), уточнили в штабе.

В Москве подтвердили 690 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 191 (максимум с 20 июля), в Подмосковье - 163, в Нижегородской области - 143, в Ростовской - 139.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снизилось на 0,5%, до 165 532, следует из данных штаба. Таким образом, сейчас в России еще болеют 16,4% заразившихся коронавирусом.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 766, всего уже выздоровели 826 935 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 157 пациентов в Москве, 297 - в Ульяновской области, 255 - в Воронежской области, 211 - в Московской области, 167 - в Кемеровской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 114 против 115 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 528 человек, что составляет 1,74% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 22 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 13 - в Москве, по шесть - в Московской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Республике Саха, пять - в Омской области, еще в 30 регионах РФ число умерших не превышало четырех.