К партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 76 стран

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Семьдесят шесть состоятельных стран присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли.

"На данный момент свое участие в механизме подтвердили 76 стран с высоким уровнем дохода и с доходом выше среднего, и мы надеемся, что число участников объединения будет увеличиваться", - заявил он в среду в интервью агентству Reuters. По его словам, координаторы COVAX проводят переговоры с Китаем насчет присоединения к механизму, запущенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). "Пока мы не подписали соответствующее соглашение", однако Пекин подал "позитивный сигнал", уточнил Беркли.

Ранее о нежелании США участвовать в международной инициативе COVAX сообщил представитель Белого дома. "США продолжат работать с нашими международными партнерами для обеспечения победы над коронавирусом, но мы не будем стеснены международными организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - заявил, по сообщению газеты The Washington Post, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По информации британской газеты Financial Times, ВОЗ вынуждена была перенести сроки реализации COVAX из-за позиции богатых стран, которые не спешат присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. По этой причине крайний срок вступления государств в этот механизм перенесен с 31 августа на 18 сентября, а дата первоначальных платежей от стран-участниц - на 9 октября.

Задача COVAX

Цель COVAX, как проинформировали ранее ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, "ускорить поиски эффективной вакцины для всех стран". Кроме того, COVAX "поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки", чтобы "к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины". В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере 92 так называемых финансируемых государства. Эта модель "коллективного финансирования" предоставляет производителям вакцин гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов и обеспечивает доступ к ним беднейших стран.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле на брифинге в Женеве, что будущая вакцина от коронавируса должна рассматриваться в качестве "глобального общественного блага" и быть доступной для всех, а не только для людей со средствами. Он выразил обеспокоенность тем, что в мире нет единства мнений на это счет. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,7 млн человек, свыше 857 тыс. умерли.