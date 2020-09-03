Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,01

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в четверг до 1,01. В Москве этот показатель впервые с 28 августа вновь оказался ниже отметки в единицу и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Санкт-Петербург, Нижегородская и Иркутская области (1,01), а также Ростовская область (1,05) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,06). Для последних двух регионов показатели оказались самыми высокими с 1 августа и 27 июня соответственно.

В Подмосковье коэффициент равен единице, еще в четырех регионах держится ниже этой отметки. Помимо Москвы это Воронежская область (0,96), Красноярский край (0,98) и Свердловская область (0,99).

Превышение коэффициентом единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 19 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, на утро 3 сентября составила около 4 849 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.