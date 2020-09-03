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Больницы Приморья в октябре получат почти 50 машин скорой помощи

На закупку нового транспорта из краевого бюджета выделили 60,9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября./ТАСС/. Медицинские учреждения Приморского края получат новые 49 автомобилей скорой медицинской помощи ГАЗ "Соболь" в октябре этого года, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Очередная партия из 49 санитарных автомобилей прибудет в Приморье в октябре. Этот транспорт подойдет для работы в селах за счет высокой проходимости и несложного ремонта", - пояснили в пресс-службе.

На закупку нового транспорта из краевого бюджета выделили 60,9 млн рублей в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Развитие здравоохранения Приморского края". Машины оборудовали всем необходимым для мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе и могут перевозить до шести человек.

"Большую часть автомобилей, которые отправятся в районы Приморья, припишут к фельдшерско-акушерским пунктам. Остальные будут приписаны к медучреждениям Владивостока", - уточнила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, слова которой приводит пресс-служба.

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РоссияПриморский край
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