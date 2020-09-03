Производство новых систем радиотерапии для лечения онкобольных начнут в России в 2021 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Современную систему радиотерапии для лечения пациентов с онкозаболеваниями Halcyon американской компании Varian начнут производить в 2021 году на базе российского предприятия "Фабрика РТТ" (Дубна, Московская область). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании Varian.

"Соглашение сроком на 5 лет предусматривает производство до 200 единиц аппаратов Halcyon. Пилотные образцы системы будут выпущены в I квартале 2021 года. Данное соглашение является расширением предыдущего лицензионного договора, подписанного в 2017 году, на сборку аппаратов Varian Unique и Clinac iX (системы радиотерапии - прим. ТАСС) для поставок в государственные больницы России", - говорится в сообщении.

По информации производителя, система Halcyon предназначена для лечения современными методами большинства онкобозаболеваний, в том числе злокачественных опухолей легких, груди, головы, шеи и др.

"Впервые данная модель была выпущена в 2017 году и является одной из самых современных на мировом рынке", - подчеркивают в Varian.

Уточняется, что системы радиотерапии Clinac iX и Unique являются флагманскими моделями Varian С-серии, которые включают несколько поколений аппаратов с более чем 6 тыс. инсталляциями по всему миру. "Первый в мире высокоэнергетический аппарат Clinac iX был презентован в 2004 году, а его обновленная версия зарегистрирована в России в 2013 году. Медицинский линейный ускоритель Unique был впервые представлен в 2009 году в двух разных по функционалу модификациях", - уточняется в сообщении.

Удовлетворение спроса на российском рынке

Первые локализованные ускорители Unique и Clinac iX уже установлены и используются в России, рассказали в пресс-службе.

"Мы считаем, что спрос на системы радиотерапии Unique, Clinac iX и Halcyon в России будет полностью удовлетворен за счет аппаратов местного производства. В результате расширения нашего соглашения о локализации Halcyon выигрывают как пациенты, так и врачи, поскольку так мы приближаемся к главной цели - мир без страха перед раком", - цитируют в пресс-службе старшего вице-президента Varian Кевина О'Райли.

Система Halcyon обеспечивает оптимизированный рабочий процесс для медицинского персонала, требует меньшей радиационной защиты, чем традиционные аппараты, благодаря чему может быть размещена в большинстве существующих процедурных кабинетов, говорится в сообщении.

"Наша больница закупила линейный ускоритель Varian Unique в рамках федеральной программы по борьбе с раком. Теперь мы намерены и дальше развивать лучевую терапию в регионе за счет приобретения аппарата Halcyon. Надеемся, что это позволит решить проблему очередей на лечение и откроет новые возможности для региона в сфере лечения онкозаболеваний на самом эффективном уровне", - считает главврач Ярославской клинической онкологической больницы Павел Нестеров, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор "Фабрики РТТ" Андрей Попов также выразил уверенность, что в России спрос на технику Varian для лечения онкобольных будет обеспечен в полном объеме, в том числе на ее самые современные модификации.

"Компания "Фабрика РТТ" будет осуществлять производство всех существующих модификаций системы Halcyon, включая последнюю версию, оснащенную системой киловольтной компьютерной томографии в коническом пучке для лучшей визуализации мягких тканей. Самая продвинутая версия Halcyon будет доступна для российских заказчиков", - цитируют Попова в пресс-службе.