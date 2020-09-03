Более 1 тыс. приморцев привились от гриппа в мобильных пунктах

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Бесплатные прививки от гриппа в мобильных пунктах сделали более тысячи жителей Приморского края за первые два дня с начала вакцинации, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Добровольную вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах в первые два дня прошли уже более тысячи приморцев. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно - при себе достаточно иметь паспорт", - пояснили в пресс-службе.

Прививочная кампания против гриппа продлится до 1 ноября, ее проводят в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2027 года. Помимо мобильных пунктов, прививки можно сделать в поликлинике по месту жительства, в ФАПах, врачебных амбулаториях. Добровольную вакцинацию также предусмотрели в детских садах и школах. На предприятиях края и в отдаленных селах будет организована работа мобильных прививочных бригад, а жителей малочисленных сел будут доставлять в районную больницу.

В 2020 году в Приморье планируется привить 1,1 млн человек, или более 60% населения края.