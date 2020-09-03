Третий этап исследований вакцины "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

"Начало [исследований] - 25 августа 2020 года. Окончание - 31 декабря 2022 года", - говорится на сайте.

Отмечается, что целью пострегистрационных клинических исследований является оценка эффективности, иммуногенности и безопасности вакцинного препарата. Проведение исследований запланировано в девяти медицинских учреждениях Москвы.