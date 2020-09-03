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Пандемия COVID-19

У всех привитых вакциной "Вектора" добровольцев выработались антитела к коронавирусу

Отмечается, что жалоб на состояние ни у кого нет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Антитела к коронавирусной инфекции выработались у всех девяти добровольцев, участвовавших в первом этапе клинических испытаний вакцины Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У всех девяти добровольцев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, у всех ли выработались антитела.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что все девять добровольцев получили препарат двукратно и покинули стационар. Жалоб на состояние ни у кого нет.

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