У всех привитых вакциной "Вектора" добровольцев выработались антитела к коронавирусу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Антитела к коронавирусной инфекции выработались у всех девяти добровольцев, участвовавших в первом этапе клинических испытаний вакцины Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У всех девяти добровольцев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, у всех ли выработались антитела.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что все девять добровольцев получили препарат двукратно и покинули стационар. Жалоб на состояние ни у кого нет.