В Адыгее число обеспеченных жильем детей-сирот до конца года увеличится более чем на треть

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Ключи от квартир в Адыгее до конца года получат 128 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря поддержке правительства РФ это почти на 40% (36 детей) больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

"Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно свыше 43,3 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Ранее планировалось, что ключи от собственного жилья до конца года получат 92 человека из этой категории граждан, на эти цели направлялось 114 млн рублей. Теперь же с учетом дополнительных средств собственное жилье получат 128 детей-сирот, это почти на 40% больше", - сказали в министерстве.

В минувшем году жилыми помещениями были обеспечены 97 детей-сирот, власти направили на эти цели 88,9 млн рублей, из которых 11,2 млн рублей - федеральные средства, добавили в министерстве.

По состоянию на 1 сентября в очереди на получение жилья стоят 718 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уточнили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении 2,3 млрд рублей дополнительно регионам РФ на жилье для детей-сирот. Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это - Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика. Средства позволят обеспечить собственным жильем еще около 1,5 тыс. детей.