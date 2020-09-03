Фильм о Хабаровском процессе представили на форуме "Эстафета поколений" на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Фильм о Хабаровском процессе презентовали участникам Всероссийского форума "Эстафета поколений", посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны, который проходит в Хабаровске со 2 по 4 сентября. Об этом сообщил ТАСС специалист федерального проекта "Без срока давности" Павел Корсаков.

Хабаровский процесс - суд над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске в декабре 1949 года в военном трибунале Приморского военного округа. Обвиняемым ставилось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других, проведение экспериментов над людьми, в том числе советскими военнопленными, использование бактериологического оружия против Китая.

"Впервые широкой публике на форуме такого уровня был презентован фильм о Хабаровском процессе, созданный на основе документов, хранящихся в архивах. Ранее отдельные архивные материалы о процессе использовались в разных сборниках, публикациях, но не были представлены полно общественности в формате фильма", - сказал Корсаков. Фильм получил хороший отклик среди участников форума.

В рамках проекта "Без срока давности" к фильму готовилась презентация, основным материалом для которой стали аудиозаписи с заседаний суда - всего было отслушано 22 часа аудио. "Очень показательны были лаконичные ответы японских подсудимых. Например, такие: "Вы видели, как люди заходили в "камеры смерти"?" - "Да, видел"; "Вы видели, как люди выходили из "камер смерти"? - "Нет не видел", - сказал агентству член рабочей группы проекта "Без срока давности" Иван Кулаков. По его словам, сейчас ведутся поиски кинопленки с отснятыми заседаниями Хабаровского процесса.

Всероссийский форум "Эстафета поколений" проходит в Хабаровске со 2 по 4 сентября. В числе участников форума ветераны, общественники, волонтеры - всего около 150 человек из разных регионов страны. Во время форума ветеранское сообщество пройдет углубленный образовательный курс по специфике передачи знаний об истории Второй мировой войны подрастающему поколению и применению полученных знаний в наставнической деятельности. Также состоится творческая программа.

Поисковое движение России реализует проект "Без срока давности" при содействии Федерального архивного агентства, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.