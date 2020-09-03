Власти Кубани направили в кабмин предложения по развитию российских курортов

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Предложения по обновлению инфраструктуры курортных городов в рамках нового туристического нацпроекта направило министерство курортов и олимпийского наследия Краснодарского края в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве.

Во вторник в ходе рабочей поездки в Краснодар премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева включить в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирование модернизации инфраструктуры в курортных городах России, в том числе коммунальной. Председатель правительства попросил губернатора оформить и направить в правительство предложения по новому нацпроекту.

"С учетом возрастающей нагрузки на инфраструктуру курортов, растущего спроса и значительного износа инженерной инфраструктуры, большая часть которой была построена в 70-80-х годах прошлого века, а также невозможности модернизации за счет регионального и муниципальных бюджетов, просим правительство РФ рассмотреть возможность разработки специальных государственных адресных программ, направленных на развитие курортов федерального значения, которые, в том числе, будут содержать положения, определяющие различного рода преференции для бизнеса, развивающего и сохраняющего курортный потенциал этих территорий", - сообщили в краевом министерстве.

Также в правительство РФ были направлены предложения по сохранению сегмента детского отдыха. В частности, краевые власти предлагают разработать федеральную программу финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры организаций детского отдыха. По информации ведомства, программа должна включать в себя проведение работ по реновации номерного фонда, оборудования комбината питания, пляжной инфраструктуры, содержать положения, определяющие преференции для бизнеса, развивающего и сохраняющего детские лагеря.

Реконструкция пляжей

Кроме того, власти Краснодарского края рассчитывают на включение в новый туристический нацпроект мероприятий по реконструкции и берегоукреплению пляжей региона. Ориентировочная стоимость работ составит более 57 млрд рублей.

Министерство также просит рассмотреть возможность разработать федеральную адресную программу по берегоукреплению и рассмотреть возможность финансирования мероприятий за счет федерального бюджета.

В министерстве добавили, что на сегодня в Краснодарском крае пляжными территориями представлено более 78 км Черноморского побережья и почти 17 км Азовского побережья. С учетом растущего туристского потока существует нехватка благоустроенных пляжных территорий.