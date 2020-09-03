Россиянам по прилете в Дубай нужно будет сдать тест на коронавирус

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянам, желающим посетить Дубай после возобновления авиасообщения с РФ, будет необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, а также сдать еще один анализ по прилете в арабскую страну. Об этом сообщили в четверг ТАСС в генеральном консульстве России в Дубае.

Там отметили, что для туристов открыт только эмират Дубай и только туда будут осуществляться авиарейсы. "Для тех россиян, у кого нет резидентских виз, за 96 часов до вылета нужно сдать ПЦР-тест, который должен быть на английском языке. По прилете туристы еще раз сдают ПЦР-тест, на мобильный телефон устанавливается приложение для трекинга. Результат теста приходит в течение 48 часов", - сообщили в диппредставительстве.

Там отметили, что место проживания туриста документально фиксируется, там он должен находиться на самоизоляции до получения результата теста.

Также в генконсульстве обратили внимание на необходимость наличия страховки, включающей лечение от коронавирусной инфекции, поскольку лечение в ОАЭ стоит от 1,5 млн рублей. Если туристы летят авиакомпанией Emirates Airlines, то международная страховка, покрывающая лечение от коронавируса, уже включена.

В диппредставительстве сообщили, что если в ОАЭ из РФ летят резиденты эмирата Дубай, то им сначала нужно получить предварительное разрешение на въезд от Дубайской иммиграционной службы через соответствующий сайт, это займет от двух до 48 часов. Если же это резиденты других эмиратов, то получить разрешение нужно на сайте федеральной службы (Federal Authority for Identity and Citizenship, (ICA). И перед полетом, и по прилете им нужно будет сдать ПЦР-тесты, указали в диппредставительстве.

В генконсульстве также отметили, что дата возобновления полетов пока не известна. "Ждем от Росавиации дату старта авиасообщения", - сказал собеседник агентства.