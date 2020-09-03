В Благовещенской гимназии 27 детей получили ожоги роговицы после дезинфекции помещения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Медики диагностировали легкие ожоги роговицы глаз у 27 учащихся гимназии Благовещенка. Как сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Амурской области, в школьном кабинете с нарушениями провели дезинфекцию.

Учащиеся гимназии Благовещенска в среду получили травмы глаз во время дезинфекции класса. Установили, что лампу для кварцевания включили, когда дети находились в помещении. Прокуратура города проводит проверку, управление образования города назначило служебную проверку.

"Ученики гимназии № 4 обратились к врачам Амурской областной детской клинической больницы и поликлиник Детской городской клинической больницы. Все были немедленно осмотрены офтальмологами. Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное, дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась", - говорится в сообщении.

Из всего класса жалоба не поступила только от одного ребенка. Однако его все равно осмотрели медики, повреждений глаз не диагностировали.