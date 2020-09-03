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Студентов ДВФУ, которые не могут уехать домой из-за тайфуна, разместят в гостинице

Вуз находится на территории острова Русский, и движение по нему перекрыто из-за ураганного ветра
© Наталья Никулина/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) предоставит студентам и сотрудникам, которые не могут добраться домой из-за тайфуна "Майсак", места в гостиничных корпусах кампуса. Вуз находится на территории острова Русский, и движение по нему перекрыто из-за ураганного ветра, сообщили в ДВФУ.

"Из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра до ураганных значений проезд по Русскому мосту перекрыт для всех видов транспорта. В связи с этим студентами и сотрудникам ДВФУ при необходимости будут предоставлены места в гостиничных корпусах. <...> Точка питания в корпусе № 1 будет работать до 21:00 с возможным продлением при необходимости, по обстановке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе университета ТАСС сообщили, что университет сможет разместить всех кому это потребуется, номерной фонд кампуса может полностью обеспечить эту потребность. Студентам и сотрудникам, проживающим в кампусе ДВФУ, при невозможности вернуться на остров, будут предоставлены места в общежитии на материке.

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