Учителя-пенсионеры в смоленских селах будут получать компенсации за оплату ЖКУ

ТАСС, 3 сентября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение о продлении до 2023 года выплат компенсаций за расходы на оплату коммунальных услуг сельским учителям, вышедшим на пенсию. Об этом в четверг сообщил глава региона на своей странице в "ВКонтакте".

"Я принял решение продлить на период до 2023 года предоставление меры государственной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации оплаты коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и вышедшим на пенсию. Дам указание своему профильному заместителю зарезервировать средства, необходимые для сохранения этой субсидии", - сообщил Островский.

Для обеспечения выплат до 2023 года из регионального бюджета, по данным пресс-службы областной администрации, выделят около 21,3 млн рублей. "Предоставление тех или иных мер господдержки, направленных на улучшение качества жизни смолян, остается одним из приоритетов социальной политики, которую проводит администрация региона. Ежегодно при формировании бюджета мы ставим задачу сохранить его социальную ориентированность, чтобы более 60% расходов приходилось на сферы здравоохранения, образования", - отметил Островский.

Выплаты полагаются педагогам, проработавшим в сельской местности не менее 10 лет. Эта мера поддержки была введена в регионе с 2018 года, срок ее предоставления заканчивается 31 декабря 2020 года, за неполный год компенсации смогли получить порядка 7,5 тыс. человек.