Минпросвещения попросило регионы не допускать очередей при входе в школы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения попросило регионы не допускать очередей на входе в школы при измерении температуры учащихся. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка.

"Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Наведите порядок в своих образовательных организациях", - цитирует Басюка "Большая перемена".

Как подчеркнул замминистра, в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных помещениях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.

Ранее в социальных сетях стали распространятся данные об очередях на входах в школы, вызванных обязательным измерением температуры у учеников. ТАСС направил запрос в Минпросвещения России с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

В свою очередь в пресс-службе Минпросвещения России напомнили, что учебный год начался штатно во всех регионах, школы исполняют предписания Роспотребнадзора. При этом министерство проинформировано о ряде случаев проблемного прохода в школу, которые, несмотря на единичный характер, требуют "активных мер со стороны региональных органов управления образованием".

"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности, и, в то же время, не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать", - привели в пресс-службе ведомства слава главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.