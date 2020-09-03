{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус

В Минздраве страны сообщили, что новые экспресс-тесты позволят определить заболевание в течение 20 минут

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Британское правительство выделяет £500 млн ($667 млн) на расширение тестирования населения на коронавирус, в том числе с помощью новых экспресс-тестов, которые позволяют определить заболевание в течение 20 минут. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Инновационные экспресс-тесты - более точные и простые в использовании - позволят значительно расширить число исследований и быстрее вернуться британцам к нормальному образу жизни", - отметил глава ведомства Мэтт Хэнкок.

В настоящее время обязательная проверка населения проводится только при проявлении симптомов заболевания. Кроме того, регулярно проводится тестирование медиков и социальных работников.

В минувшем месяце британские власти одобрили использование разработанных в Соединенном Королевстве новых систем диагностики, которые стали поступать в первую очередь в дома престарелых, больницы и лаборатории.

В Соединенном Королевстве, по официальным данным, коронавирусом инфицированы свыше 338 тыс. человек, более 41,5 тыс. умерли.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Авиакомпания iFly прорабатывает с туроператорами возобновление полетов в ОАЭ и на Мальдивы
Компания работает преимущественно с туроператорами Tez Tour и TUI
Читать полностью