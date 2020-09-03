НТЭК завершила перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарной после аварии

Всего перекачано из русла реки Амбарная в хранилища площадки временного хранения в районе хвостохранилища "Лебяжье" 25 тыс. кубометров смеси. Работа была закончена сегодня в 00.00 по норильскому времени, отмечается в сообщении.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя компания "Норильского никеля") завершила перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарной после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3. Об этом говорится в сообщении "Норникеля".

"Мы перекачали с дельты реки Амбарной на хвостохранилище "Лебяжье" весь объем собранной топливно-водяной смеси. И сегодня же осуществили зачистку всех емкостей, их сбор и перебазировку на хвостохранилище", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции НТЭК по ликвидации ЧС Игоря Коробкина.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля" - НТЭК - произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.