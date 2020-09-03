В Мурманской области создадут цифровой Центр управления регионом для помощи жителям

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Цифровой центр управления регионом будет создан в Мурманской области для оперативного мониторинга и решения вопросов жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"В Мурманской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина появится Центр управления регионом. Правительство Мурманской области подписало распоряжение о его создании 24 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Центр управления регионом (ЦУР) - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.

В пресс-службе уточнили, что в Центре управления регионом будут работать специалисты Министерства цифрового развития Мурманской области. Они займутся мониторингом проблемных вопросов, а также выработкой и реализацией единой технической, организационной и кадровой политики. Кроме того, в работе Центра будут задействованы представители всех отраслевых министерств, отвечающих за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие.

По мнению специалистов профильного министерства региона, Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств, это позволит повысить качество обработки поступающей информации и быстрее реагировать на запросы жителей Мурманской области. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации.

"Центр управления регионом - это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы не обратился гражданин со своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал "Наш Север", социальные сети, - его обращение без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения. Оно будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко.