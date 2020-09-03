ВЦИОМ: партия "Новые люди" вошла в топ-5 среди избирателей пяти регионов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более трети избирателей в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях и Томске планируют принять участие в выборах в сентябре и определились со своими партийными предпочтениями, в пятерку лидеров электората вошла партия "Новые люди". Об этом свидетельствуют результаты четырех волн опроса избирателей в данных регионах, которые представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

"От трети до половины избирателей в Калужской (48%), Костромской (47%), Рязанской (43%), Новосибирской (47%) областях и Томске (31%) определились с выбором партии и заявили о своем намерении принять участие в выборах в региональные законодательные собрания и областные/городские думы, которые пройдут в этом году с 11 по 13 сентября", - говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС в четверг.

Согласно данным ВЦИОМ, в этих регионах партия "Новые люди" вошла в пятерку лидирующих партий, за которые планируют проголосовать избиратели. "Также в число лидеров партийных предпочтений российского электората вошли: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и, в зависимости от области, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров и "За правду", - говорится в сообщении.

В частности, в Калужской области 47% избирателей заявили о намерении проголосовать за "Единую Россию", по 13% - за КПРФ и ЛДПР, 9% - за "Справедливую Россию" и 8% - за "Новых людей". В Костромской области за "Единую Россию" хотят проголосовать 36% избирателей, 16% - за КПРФ, 11% - за ЛДПР, по 7% выбрали "Новых людей", "Справедливую Россию" и Партию пенсионеров. В Рязанской области 43% избирателей выступают за "Единую Россию", за КПРФ - 18%, за ЛДПР - 14%, за партию "За правду" - 7% и за партию "Новые люди" - 6%. В Новосибирской области 39% избирателей планируют проголосовать за "Единую Россию", 19% - за КПРФ, 14% - за ЛДПР, а 9% - за "Справедливую Россию" и 7% - за "Новых людей". В Томске 42% выступают за "Единую Россию", 18% - за ЛДПР, 15% - за КПРФ и 11% - за партию "Новые люди".

В документе говорится, что за два месяца мониторинга "партия "Новые люди" увеличила свою узнаваемость в зависимости от региона в два-три раза". "Если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа - уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности "Новых людей" также существенный - за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных", - отмечается в исследовании.

Опросы ВЦИОМ проведены 8-14 июля, 5-11, 24-27 и 30-31 августа по заказу политической партии "Новые люди". В каждой из областей в опросе приняли участие по 600 респондентов в возрасте от 18 лет, в Томске выборка составила 400 респондентов. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 4% для областей и 6% для Томска.

О выборах в сентябре

Центризбирком России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.