Учителей Приамурья научат пользоваться кварцевыми лампами после инцидента в гимназии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Повторный инструктаж о правилах использования ламп кварцевания в школах Амурской области будет проведен для учителей после инцидента в гимназии Благовещенска. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства области - министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Травмы глаз во время дезинфекции класса накануне получили 27 учащихся гимназии Благовещенска. Установлено, что лампа кварцевания была включена, когда дети находились в помещении. Состояние школьников - удовлетворительное, все дети получают лечение амбулаторно.

"Для всех образовательных учреждений Минобрнауки области подготовило приказ о необходимости проведения повторных инструктажей по использованию ламп рециркуляторного типа и усиления контроля по данному вопросу. Эксплуатация оборудования, которое не предназначено для работы в присутствии детей, недопустима. <...> Оборудование, использование которого необходимо в связи с пандемией, не должно наносить вред здоровью детей", - сказала Яковлева.

По факту произошедшего прокуратурой города и следственным управлением Следственного комитета РФ по Амурской области проводятся проверки. Служебная проверка инициирована Управлением образования города.