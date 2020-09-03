В Екатеринбурге простились с Владиславом Крапивиным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Прощание с писателем Владиславом Крапивиным, умершим 1 сентября на 82-м году жизни, завершилось в четверг в Храме на Крови в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Крапивина похоронят на Широкореченском кладбище.

Проститься с писателем пришли сотни человек, в том числе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры региона Светлана Учайкина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. На церемонии прощания зачитали телеграмму с соболезнованиями президента России Владимира Путина, которая была направлена родным и близким писателя.

Глава Екатеринбурга на церемонии отметил, что в городе появится улица имени Владислава Крапивина.

Писатель умер ранним утром во вторник в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния здоровья. Крапивин был госпитализирован 10 августа, 12 августа ему сделали операцию.

Владиславу Крапивину был 81 год.