{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге простились с Владиславом Крапивиным

На церемонии мэр Александр Высокинский сообщил, что в честь писателя в городе назовут одну из улиц
Фото {{sliderIndex+1}} из 7
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 7 AAAAAAA

Описание
Церемония прощания с писателем Владиславом Крапивиным в Храме на Крови
© Донат Сорокин/ТАСС
Ректор Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров во время церемонии прощания с писателем
© Донат Сорокин/ТАСС
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков
© Донат Сорокин/ТАСС
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Семья Владислава Крапивина
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Прощание с писателем Владиславом Крапивиным, умершим 1 сентября на 82-м году жизни, завершилось в четверг в Храме на Крови в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Крапивина похоронят на Широкореченском кладбище.

На эту тему
Биография Владислава Крапивина

Проститься с писателем пришли сотни человек, в том числе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры региона Светлана Учайкина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. На церемонии прощания зачитали телеграмму с соболезнованиями президента России Владимира Путина, которая была направлена родным и близким писателя.

Глава Екатеринбурга на церемонии отметил, что в городе появится улица имени Владислава Крапивина.

Писатель умер ранним утром во вторник в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния здоровья. Крапивин был госпитализирован 10 августа, 12 августа ему сделали операцию.

Владиславу Крапивину был 81 год.

Теги
РоссияСвердловская областьКрапивин, Владислав Петрович
В НИИ Склифосовского не обнаружили в анализах Навального отравляющих веществ
Читать полностью