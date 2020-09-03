Общественные организации Карелии учредили грант для поддержки любительского спорта на селе

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Общественные организации Карелии - фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района "Мельница" и фонд территориального развития "Карьяла" - начали формирование денежного пула для поддержки идей развития любительского спорта в сельской местности. Финансировать проекты планируется за счет массовых спортивных и благотворительных событий, сообщила ТАСС руководитель проекта Екатерина Ефремова.

"У нас будет два источника финансирования. Стартовать мы запланировали с проектов, которые у нас есть уже на сегодняшний день. Фонд "Карьяла" учреждает благотворительную программу на основе своих беговых проектов - марафоны и полумарафоны RunKarjala: на сайте будет кнопка для пожертвований, кроме того, они учредили правило "1 км - 1 рубль", который будет перечисляться от оргвзноса участника в пул поддержки спортивных проектов на селе. "Мельница" будет перечислять средства от благотворительного хоккейного турнира "Ледокол", который мы ежегодно проводим в Петрозаводске среди любительских взрослых команд" - сказала собеседница агентства.

Проект "Ледокол 2.0", направленный на поддержку любительского спорта на селе, в 2020 году получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 1,8 млн рублей. Средства пойдут на создание интернет-сайта, через который инициативные группы смогут подавать заявки на гранты для воплощения в жизнь своих идей, а также на организационные расходы. По словам Ефремовой, в декабре 2020 года экспертное жюри, в состав которого войдут представители Минспорта Карелии, общественники и представители бизнеса, отберет трех финалистов, которые получат от 30 тыс. рублей за счет бюджетов фондов "Карьяла" и "Мельница".

После этого в начале 2021 года в Петрозаводске пройдет "Круг благотворителей" - благотворительный вечер, на котором авторы проектов будут презентовать свои идеи и искать поддержки у возможных инвесторов, которые согласятся их поддержать - рублем, материалами или иным способом. Подобный формат фонд "Мельница" уже несколько лет практикует в Пряжинском районе, где местные жители и бизнес поддерживают инициативы по общественным проектам своих соотечественников. В рамках проекта "Ледокол 2.0" планируется также сформировать попечительский совет из предпринимателей.

"Мы хотим сформировать попечительский совет программы: сделать ряд встреч с бизнесом, обсудить форматы участия - у кого-то это может быть денежная помощь, кто-то может помочь нефинансово. Эти люди смогут на постоянной основе отслеживать программу, а мы будем нести отчетность перед ними", - сказала руководитель проекта, отметив, что оба фонда обговаривали новый проект со своими партнерами и часть из них уже дала согласие войти в попечительский совет.

Развитие новых спортивных направлений в селах

Единичные проекты в сфере любительского спорта уже успешно работают на территории республики. Так, в деревне Ведлозеро жители самостоятельно развивают хоккейную площадку и занимаются с детьми вольной борьбой, в деревне Ковера существует клуб скандинавской ходьбы, а благодаря проектам фонда "Мельница" жители поселков Пряжа и Шуя смогли самостоятельно собрать средства на работу детских хоккейных секций.

Предпочтение в программе "Ледокол 2.0" будут отдавать проектам, которые позволяют привлечь к любительскому спорту большее количество жителей или направлены на развитие новых направлений.

"Это может быть уличная раздевалка при хоккейной коробке, ремонт в помещении для занятий. Заявки смогут подать и спортивные школы, но только в том случае, если они не касаются обычной работы секции - например, это может быть новый турнир. Должен быть проект, который вовлекает общественность в развитие спорта", - подытожила Ефремова.