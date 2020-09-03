В Минздраве сообщили, что план антитабачных мер находится на стадии проработки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав России считает нецелесообразным публичное обсуждение плана мероприятий, разработанного для достижения целевых показателей антитабачной концепции до 2035 года, так как документ еще находится на стадии межведомственной проработки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на текст концепции сообщил, что новый план мероприятий содержит запрет на использование ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость, при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина.

"Основная задача плана - обеспечить решение тех задач, которые поставлены Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. В качестве конечной цели - сокращение потребления табака и никотинсодержащей продукции, - отмечается в сообщении Минздрава. - При этом, поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, полагали бы нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему".

В конце ноября 2019 года правительство России утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших - 1,9 млн человек).

Разработку программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни Минздрав осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.